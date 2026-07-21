Tinte trocken bei Zaniolo

Nicolò Zaniolo und Udinese Calcio haben die gemeinsame Zukunft besiegelt. Der italienische Erstligist gibt die Vertragsverlängerung mit dem 27-jährigen Angreifer bekannt. Ab sofort ist Zaniolo bis 2029 gebunden.

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Der Klubmitteilung ist zu entnehmen, dass sich beide Seiten zusätzlich eine Option für eine weitere Saison gesichert haben. Bisher stehen 34 Pflichtspiele für Zaniolo im Trikot von Udinese zu Buche, künftig werden einige hinzukommen.