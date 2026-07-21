Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Tinte trocken bei Zaniolo

von Dominik Schneider - Quelle: udinese.it
3 min.
Nicolò Zaniolo für Udinese im Einsatz @Maxppp

Nicolò Zaniolo und Udinese Calcio haben die gemeinsame Zukunft besiegelt. Der italienische Erstligist gibt die Vertragsverlängerung mit dem 27-jährigen Angreifer bekannt. Ab sofort ist Zaniolo bis 2029 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Klubmitteilung ist zu entnehmen, dass sich beide Seiten zusätzlich eine Option für eine weitere Saison gesichert haben. Bisher stehen 34 Pflichtspiele für Zaniolo im Trikot von Udinese zu Buche, künftig werden einige hinzukommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Udinese
Nicolò Zaniolo

Weitere Infos

Serie A Serie A
Udinese Logo Udinese Calcio
Nicolò Zaniolo Nicolò Zaniolo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert