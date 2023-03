Bayern verlängert mit Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Das bestätigt der FC Bayern nun auch offiziell. Das neue Arbeitspapier des 33-jährigen Stürmers läuft bis 2024. Dem Vernehmen nach steigt das Jahresgehalt von maximal fünf auf bis zu zehn Millionen Euro jährlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Choupo-Moting war im Herbst 2020 ablösefrei von Paris St. Germain nach München gewechselt. In 82 Spielen stehen 33 Tore zu Buche, in den vergangenen Monaten ist der kamerunische Nationalspieler unter Julian Nagelsmann im Sturmzentrum gesetzt.

Lese-Tipp

Millionen winken: Acht Verkaufskandidaten bei Bayern

„Ein Künstler am Ball“

Sportvorstand Hasan Salihamidzic schwärmt: „Choupo ist ein Künstler am Ball, er hat in den letzten Jahren sehr gute Leistungen gebracht. In der Hinrunde dieser Saison hat er uns geholfen, auf der Stürmerposition die Lücke zu schließen, die wir hatten. Er hat es sehr gut gemacht und seine Leistungen in den Spielen dieses Jahr bestätigt. Wir sind froh, dass wir ihn haben und bis Sommer 2024 mit ihm arbeiten können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Choupo-Moting ist „super happy, länger zu bleiben und mit dem Klub weiterhin viel Spaß zu haben. Ich fühle mich sehr wohl hier, auch meine Familie fühlt sich wohl in München, das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich bin ich auch froh, dass ich der Mannschaft so gut helfen kann. […] Der Konkurrenzkampf ist groß, aber wenn man zu den Besten gehören möchte, gehört das dazu. Nur so gewinnt man viele Titel, und wir haben noch einiges vor. Das Gesamtpaket beim FC Bayern stimmt. Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern.“