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Serie A

Napoli prescht vor bei BVB-Flirt

von Dominik Schneider - Quelle: Sky Sports
1 min.
Gustavo Varela kann es nicht fassen @Maxppp

Im Werben um Gustavo Varela vom AC Monza hat die SSC Neapel offenbar die Nase vorn. ‚Sky Sports‘ berichtet, dass es zum Treffen zwischen Varela-Berater Hector Peris und Napoli-Sportdirektor Giovanni Manna kam. Hierbei wurden Informationen ausgetauscht, um die Machbarkeit eines Transfers auszuloten. Monza würde den Top-Torjäger (elf Tore in elf Spielen) gerne bis mindestens Sommer im Verein halten.

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Neben Neapel zeigen dem Bericht zufolge auch Sporting Lissabon und der FC Arsenal großes Interesse an Varela. Hinzu kommen namentlich nicht genannte Vertreter aus der Ligue 1. Vor einigen Tagen wurde der Shootingstar aus Italien auch mit Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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