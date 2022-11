Momuluh unterschreibt Profivertrag in Hannover

Hannover 96 hat ein Toptalent erfolgreich an den Klub gebunden. Wie der Zweitligist mitteilt, unterzeichnet Thaddäus Monju Momuluh einen Profivertrag bei den Niedersachsen. Bis 2025 bindet sich das Eigengewächs an Hannover.

Sportdirektor Marcus Mann wird auf der vereinseigenen Website wie folgt zitiert: „Thaddäus hat in den vergangenen Monaten in unserer U23 auf sich aufmerksam gemacht und gute Leistungen gezeigt. Er verfügt über ein außergewöhnliches Tempo und hat in dieser Saison auch seine Torgefahr unter Beweis gestellt. Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen weiteren Spieler aus der 96-Akademie im Profibereich begrüßen können.“