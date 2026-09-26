Klopp nimmt Wirtz in Schutz

Dass Florian Wirtz seit seinem Wechsel zum FC Liverpool noch nicht konstant in Topform gekommen ist, sorgt bei Jürgen Klopp nicht für Sorgenfalten. Der Bundestrainer nahm den Spielmacher der Reds auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Griechenland (morgen, 20:45 Uhr) in Schutz: „Die fußballerischen Qualitäten von Flo sind über jeden Zweifel erhaben. Er ist auf einem sehr guten Weg. Aber in der Welt, in der wir leben, geht es den Leuten nie schnell genug.“

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Insbesondere der tragische Tod von Diogo Jota habe dafür gesorgt, dass Wirtz „im ungünstigsten aller Momente nach Liverpool gekommen“ sei. „Da zu kommen und die Kohlen aus dem Feuer zu holen, ist unmöglich“, erklärte Klopp weiter. Gegen Griechenland wird Wirtz erstmal auf der Bank sitzen. Ursprünglich war der 23-Jährige erst für die Spiele drei und vier der Länderspielpause eingeplant. Durch die Verletzung von Jamal Musiala kam Wirtz aber früher dazu.