Tapsoba über seinen Start bei Bayer 04

Edmond Tapsoba hat auf seinen Wechsel zu Bayer Leverkusen zurückgeblickt. „Das ist wie ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist“, sagt der 21-jährige Innenverteidiger in einem vom Verein geführten Interview, „ich war nur einige Monate bei Guimarães, werde Profi und nur sechs Monate später wechsle ich schon nach Deutschland“.

Tapsoba war im Winter für 18 Millionen Euro zur Werkself gekommen und etablierte sich in Windeseile als Eckpfeiler im Team von Peter Bosz. Der Mann aus Burkina Faso meint: „Jetzt liegt es an mir, weiter hart zu arbeiten, damit der Coach seine Wahl nicht bereut.“ Mit Leverkusen will Tapsoba in Zukunft „auf jeden Fall um Titel mitspielen“.