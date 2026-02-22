Bayer ist dran: Bitshiabu vor Leipzig-Flucht

Im Sommer 2023 war El Chadaille Bitshiabu mit großen Vorschusslorbeeren und für den stolzen Preis von 15 Millionen Euro von Paris St. Germain zu RB Leipzig gewechselt. Bei den Sachsen sollte das junge Talent langsam herangeführt und dann zu einer Säule in der Defensive der Roten Bullen aufgebaut werden.

Doch das lässt weiter auf sich warten. Der 22-Jährige kommt auch in dieser Saison bei Leipzig kaum zum Einsatz und ist laut ‚Sky‘ extrem unzufrieden mit seiner Situation im Klub. Im Wintertransferfenster hatte der 1,96 Meter-Hüne bereits auf einen Wechsel gepocht, Bayer Leverkusen war stark interessiert. Doch RB schob dem Deal einen Riegel vor.

Situation noch einmal verschlechtert

Seitdem hat sich die Situation des Linksfußes sogar noch verschlechtert. Obwohl Castello Lukeba (23) mehrere Pflichtspiele aufgrund einer Knieverletzung aussetzen musste, bekam Bitshiabu keine Chance. Stattdessen setzte RB-Coach Ole Werner Sechser Nicolas Seiwald (24) positionsfremd in der Innenverteidigung ein.

Laut ‚Sky‘ möchte Bitshiabu im Sommer erneut seinen Abgang forcieren, sollte sich seine Lage nicht deutlich verändern oder eine vernünftige Entwicklungsperspektive aufgezeigt werden. Der Kontrakt des ehemaligen französischen U20-Nationalspielers läuft noch bis 2029.

Neben Bayer sind laut der ‚Daily Mail‘ mehrere Klubs aus der Premier League an Bitshiabu interessiert. Die Boulevardzeitung nennt Manchester United und den AFC Bournemouth. Aber auch Klubs aus Frankreich klopften bereits im Winter an und könnten es im Sommer erneut versuchen.