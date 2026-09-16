Kane-Verhandlungen: Es geht um 100 Millionen

Nachdem Harry Kane in den ersten beiden Bundesliga-Wochen torlos geblieben war, platzte der Knoten am vergangenen Sonntag bei der SV Elversberg. In gewohnter Harry-Kane-Manier erzielte der Engländer den 2:1-Siegtreffer. In den Pokalwettbewerben lief es noch besser, drei Tore und eine Vorlage stehen nach den jeweils ersten Spieltagen in der Champions League und dem DFB-Pokal zu Buche.

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Seit dem Wochenende ist auch die zweite Verhandlungsrunde über einen neuen Arbeitsvertrag voll angelaufen. Ging es bei den ersten Meetings lediglich um Absichtsbekundungen, werden jetzt auch die konkreten Zahlen verhandelt. Und wie ‚Sport Bild‘ berichtet, „sind beide Seiten optimistisch, eine Einigung zu erzielen“.

Zwei Gesprächspunkte

Nichtsdestotrotz sind noch einige Fragen ungeklärt: Den Bayern schwebt ein Vertrag bis 2029 vor. Sollte Kane diesen unterschreiben, würde das Topgehalt wohl unangetastet bleiben. Der Stürmer hat aber vor allem mit den Three Lions noch große Pläne und die WM 2030 fest im Blick. Entsprechend würde er gerne bis zum WM-Jahr verlängern.

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Genau eine Woche nach dem WM-Finale feiert Kane seinen 37. Geburtstag. Dass die Bayern einen Stürmer bis in dieses hohe Fußballer-Alter weiter ein Gehalt von 25 Millionen Euro zahlen, ist kaum vorstellbar. Zumal sich dann das Gesamtvolumen auf 100 Millionen Euro belaufen würde. Torgarantie hin oder her, auch bei einem Harry Kane wird es unweigerlich zu einem Leitungsabfall kommen.

Der zweite große Verhandlungsgegenstand ist die Exit-Option, über die der 121-fache Nationalspieler bereits in seinem aktuellen Vertrag verfügt. Ein solcher Passus wird sich wohl auch im neuen Arbeitspapier wiederfinden. Die Bayern werden sich ihrerseits erneuert absichern wollen und darauf bestehen, dass eine Aktivierung im Sommer spätestens bis zum 31. Januar angekündigt werden muss.