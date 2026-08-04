Demirovic klärt VfB-Zukunft

VfB-Stürmer Ermedin Demirovic hat Spekulationen über einen möglichen Wechsel deutlich zurückgewiesen. Am Rande des Trainingslagers der Schwaben stellte der 28-Jährige gegenüber der ‚Bild‘ klar: „Ein Abgang war für mich kein Thema. Ich habe die Gerüchte im Urlaub mitbekommen, aber immer gesagt, dass ich beim VfB bleiben will. Ich harmoniere sehr gut mit dem Trainer. Da hat sich in meinem Kopf nichts verändert.“

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In den vergangenen Wochen war Demirovic unter anderem mit Juventus Turin, Leeds United und Fenerbahce in Verbindung gebracht worden. Der türkische Spitzenklub dementierte das angebliche Interesse sogar in einem offiziellen Statement. Zudem hatte sich VfB-Coach Sebastian Hoeneß „irritiert und verärgert“ über Berichte gezeigt, wonach er einem Verkauf seines Stürmers offen gegenüberstehe. Mit seinem klaren Bekenntnis zum VfB dürfte Demirovic die Wechselgerüchte nun endgültig verstummen lassen.