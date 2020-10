Klarer nach Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat am heutigen Deadline Day nach der Verpflichtung von Kristoffer Peterson ein zweites Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Zweitligist bekanntgibt, kommt Innenverteidiger Christoph Klarer aus der zweiten Mannschaft des FC Southampton und unterschreibt einen Vierjahresvertrag.

Sportvorstand Uwe Klein sagt über die Verpflichtung des 20-jährigen Abwehrspielers: „Er ist U21-Nationalspieler und genießt in Österreich hohes Ansehen. Dass er sich für die nächsten vier Jahre zur Fortuna bekennt, ist ein tolles Zeichen. Wir werden in den nächsten Jahren viel Freude an Christoph haben.“