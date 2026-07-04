FC Bayern: Sorgen um Saibari

Beim FC Bayern bangt man um 55-Millionen-Neuzugang Ismael Saibari. Für den Marokkaner war das WM-Achtelfinale gegen Kanada am heutigen Samstag nach rund 20 Minuten vorbei. Saibari musste mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.

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Der 25-jährige Offensivspieler, der am Mittwoch als Neuzugang der Münchner vorgestellt wurde, erzielte bei der WM bislang drei Tore.