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Bundesliga

FC Bayern: Sorgen um Saibari

von David Hamza
Ismael Saibari jubelt mit Bilal El Khannouss @Maxppp

Beim FC Bayern bangt man um 55-Millionen-Neuzugang Ismael Saibari. Für den Marokkaner war das WM-Achtelfinale gegen Kanada am heutigen Samstag nach rund 20 Minuten vorbei. Saibari musste mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.

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Der 25-jährige Offensivspieler, der am Mittwoch als Neuzugang der Münchner vorgestellt wurde, erzielte bei der WM bislang drei Tore.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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