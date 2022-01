St. Étienne hat Mateta „regelmäßig am Telefon“

Die AS St. Étienne bemüht sich weiterhin stark um die Verpflichtung von Jean-Philippe Mateta. Trainer Pascal Dupraz bestätigt gegenüber ‚France Bleu‘ sehr deutlich das Interesse des Ligue 1-Klubs: „Wir haben ihn regelmäßig am Telefon.“ Es gebe einige Regeln zu beachten und man könne noch keinen Vollzug melden, allerdings sei der Wille von St. Étienne und Mateta „einstimmig“, so Dupraz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit spielt Mateta für Crystal Palace in der Premier League. Das Leihgeschäft verläuft bislang aber für keine der beteiligen Parteien zufriedenstellend. Eine Rückkehr zu Mainz 05 ist ausgeschlossen, der Wechsel nach Frankreich könnte noch in dieser Woche über die Bühne gehen.