Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Mit Rückkaufoption: Wolfsburg gibt Bürger ab

von Fabian Ley
1 min.
Jan Bürger jubelt @Maxppp

Jan Bürger verlässt den VfL Wolfsburg ein Jahr vor Vertragsende. Der 19-jährige Rechtsverteidiger schließt sich dem niederländischen Erstligisten PEC Zwolle an. Dort unterschreibt er ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bürger spielte seit der Jugend für die Wölfe. Im November hatte er sein Bundesliga-Debüt gegeben, sechs weitere Einsätze für die Profis folgten. Der VfL hat sich laut Vereinsangaben „im Rahmen des Transfers die Möglichkeit gesichert, Bürger künftig nach Wolfsburg zurückzuholen“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Eredivisie
Wolfsburg
PEC
Jan Bürger

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
PEC Logo PEC Zwolle
Jan Bürger Jan Bürger
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert