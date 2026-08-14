Jan Bürger verlässt den VfL Wolfsburg ein Jahr vor Vertragsende. Der 19-jährige Rechtsverteidiger schließt sich dem niederländischen Erstligisten PEC Zwolle an. Dort unterschreibt er ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier.

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Made in Wolfsburg. Ready for Zwolle.



Jan Bürger 2029.



PEC Zwolle is erin geslaagd Jan Bürger over te nemen van VFL Wolfsburg. De 19-jarige Duitse rechtervleugelverdediger tekent tot de zomer van 2029 in Zwolle.



🔗 https://t.co/Un7jLoGFxE#peczwolle pic.twitter.com/QILpluFkG3 — PEC Zwolle (@PECZwolle) August 14, 2026

Bürger spielte seit der Jugend für die Wölfe. Im November hatte er sein Bundesliga-Debüt gegeben, sechs weitere Einsätze für die Profis folgten. Der VfL hat sich laut Vereinsangaben „im Rahmen des Transfers die Möglichkeit gesichert, Bürger künftig nach Wolfsburg zurückzuholen“.