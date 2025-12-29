Nizza vollzieht Trainerwechsel

Nach turbulenten Wochen hat der OGC Nizza nun einen neuen Trainer gefunden. Wie der Verein offiziell verkündet, folgt Claude Puel auf Franck Haise, der zuvor von seinem Amt als Trainer zurückgetreten war. „In Absprache mit Präsident Rivère und angesichts der aktuellen sportlichen Lage haben wir beschlossen, meine Amtszeit als Trainer von OGC Nizza sowie die meiner Assistenten Lilian Nalis und Johann Ramaré zu beenden“, sagt Haise.

Puel kennt Nizza bestens. Er trainierte die Aiglons bereits von 2012 bis 2016. Zuletzt coachte der 64-jährige bis Ende 2021 AS Saint-Étienne. Nun soll er Nizza zurück in ruhigeres Fahrgewasser führen. Aktuell belegen die Südfranzosen den 13. Tabellenplatz in der Ligue 1. Zudem verstärkt Julien Sablé den Technischen Stab als Co-Trainer.