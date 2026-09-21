Transfer-Kandidaten: Zwei Verlierer beim FC Bayern

Sacha Boey (26)

Der Rechtsverteidiger sollte und wollte im Sommer weg, doch es fand sich schlichtweg kein passender Klub. Kurz vor Toresschluss platzten Wechsel zum FC Fulham und nach Saudi-Arabien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Boey wird nun zumindest eine Hinrunde zum Vergessen erleben. Wenn er überhaupt ein einziges Mal zum Einsatz käme, wäre das schon ein kleiner Erfolg für den 30-Millionen-Flop. In aller Regel steht er nicht mal im Spieltagskader. Im Winter ist Boey erneut Bayerns Verkaufskandidat Nummer eins.

Hiroki Ito (27)

In der Endphase der vergangenen Saison rotierte Vincent Kompany kräftig – und Ito kam so trotz schwerer Verletzungen auf immerhin 23 Pflichtspieleinsätze. In der laufenden Saison durfte der Japaner aber erst einmal für zehn Minuten mitwirken.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Innenverteidigung sind ihm Dayot Upamecano (27), Jonathan Tah (30) und Min-jae Kim (29) weit voraus. Hinten links, wo Ito auch spielen kann, blockieren ihn Neuzugang Nathaniel Brown (23) sowie der wiedererstarkte Alphonso Davies (25). Problem: Gerade mit Blick auf das Abwehrzentrum können die Bayern Ito im Winter nicht einfach ersatzlos abgeben.