Mexiko mit Rekordspieler zur WM
Der mexikanische Fußballverband hat in der Nacht die Seleccíon Nacional bekanntgegeben. Bei der Weltmeisterschaft, die unter anderem auch in Mexiko ausgetragen wird, zählt Nationaltrainer Javier Aguirre mal wieder auf die Erfahrung von Guillermo Ochoa. Der 40-jährige Torhüter nimmt somit an seiner sechsten Weltmeisterschaft teil – genauso wie Lionel Messi für Argentinien und Cristiano Ronaldo für Portugal. Die drei Männer werden somit zum neuen Rekordhalter-Trio.
In der Gruppe A trifft die mexikanische Nationalmannschaft auf Südafrika (Eröffnungsspiel des Turniers am 11. Juni), auf Südkorea (19. Juni) und auf Tschechien (25. Juni). Die größten Stars des Teams sind Raúl Jiménez (FC Fulham), Santiago Gimenez (AC Mailand) und Edson Álvarez (Fenerbahce).
