„Überzeugendes“ Kane-Angebot: Bayern will Tottenham auf die Probe stellen

Der FC Bayern will für die Verpflichtung seines künftigen Mittelstürmers sämtliche Optionen ausloten. Ob Victor Osimhen oder Randal Kolo Muani, die Münchner werden für den Transfer eines neuen Fixpunkts im Angriff tief in die Tasche greifen müssen. Auch Harry Kane ist nicht das günstigste Transferziel. Der Angreifer von Tottenham Hotspur dürfte bei einem Wechsel ebenfalls an der 100 Millionen-Marke kratzen. Zumindest wird dies aus London meist so suggeriert.

Dem ‚Independent‘ zufolge wollen die Bayern die Standhaftigkeit der Spurs auf die Probe stellen. Demnach bereite der Rekordmeister ein „überzeugendes Angebot“ vor, das Tottenham zumindest ins Grübeln bringen könnte. Denn mit seiner Strategie hat sich der Klub aus London in eine Sackgasse manövriert.

Spurs in der Zwickmühle

Kane zögert nach wie vor damit, seinen bis 2024 laufenden Vertrag zu verlängern. Würde aber auch bevorzugt lieber in England bleiben, als ins Ausland zu wechseln. Die Spurs wollen ihrerseits ihren Rekordtorschützen nicht an einen Konkurrenten in der Premier League abgeben. Manchester United ist besonders heiß auf die Unterschrift des Torjägers und gilt als großer Favorit – es droht ein ablösefreier Abgang im kommenden Jahr.

Mit Osimhen (24) und Kolo Muani (24) haben die Münchner zwar zwei jüngere und noch entwicklungsfähige Ziele im Blick, zumindest will man sich an der Säbener Straße die Option Kane aber scheinbar für alle Fälle offenhalten.