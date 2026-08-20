Heiße Phase: Drei schnelle Transfers innerhalb der Bundesliga?

Said El Mala (19) zu RB Leipzig

Nach dem geplatzten BVB-Wechsel gehen die Sachsen im Werben um den Shootingstar des 1. FC Köln in die Vollen. Zeitnah sollen den Geißböcken 50 Millionen Euro Ablöse plus zehn Millionen an Boni in Aussicht gestellt werden. Damit dürfte RB die Forderungen des Ligarivalen erfüllen und einen großen Schritt in Richtung El Mala-Deal machen.

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Ellyes Skhiri (31) zum 1. FC Köln

In der Domstadt wiederum fahndet man unter anderem akribisch nach einem neuen Sechser. Skhiri ist prädestiniert für die Aufgabe. Und er wird sich der Aufgabe auch stellen. Am heutigen Donnerstag wird der Ex-Kölner laut der ‚Bild‘ zum Medizincheck erwartet, es fließen zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro Ablöse an Eintracht Frankfurt.

Noah Atubolu (24) zu Eintracht Frankfurt

Die Hessen haben Kauã Santos (23) lange Zeit das Vertrauen ausgesprochen, Trainerrückkehrer Adi Hütter will jetzt aber einen neuen Stammkeeper installieren. Wunschlösung Atubolu, der sich gestern offiziell von seiner Berateragentur trennte, befindet sich seit Monaten auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

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Die von der ‚Bild‘ kürzlich in den Raum geworfene Lösung: Der deutsche U21-Nationalspieler verlängert beim SC Freiburg um ein Jahr bis 2028, um anschließend sofort an den Main weiterverliehen zu werden.