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Weltmeisterschaft

Nagelsmann froh über Neuer-Pause

von Dominik Sandler - Quelle: dfb.tv
1 min.
Julian Nagelsmann und Manuel Neuer @Maxppp

Dass Manuel Neuer beim heutigen Pokalfinale des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart (20 Uhr) nicht zwischen den Pfosten steht, beruhigt Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer begrüßt die Entscheidung, den 40-Jährigen aufgrund seiner Wadenverletzung zu schonen, wie er gegen ‚dfb.tv‘ erläutert: „Am Ende war es eine sehr gute Kommunikation zwischen uns und Bayern. Wir haben zusammen überlegt, was die Chancen und das Risiko dieses Spiels sind. Durch die kleine muskuläre Verhärtung und Blessur ist es besser, dass er nicht spielt.“

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Erst am Donnerstag hatte Nagelsmann Neuer offiziell in den WM-Kader berufen, wenig später wurde klar, dass der Keeper für das Pokalfinale nicht zur Verfügung stehen wird. „Aus Nationalmannschaftssicht ist es gut, dass Manu noch ein paar Tage Ruhe bekommt und dann top vorbereitet bei uns starten kann. Wir hätten nichts davon, wenn er morgen (heute, Anm. d. Red.) ein sehr gutes Spiel macht und dann wäre er vielleicht nicht ganz fit für die Nationalmannschaft“, so Nagelsmann weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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