Bedient sich Braunschweig in Wolfsburg?

Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig ist auf der Suche nach Verstärkungen offenbar in der niedersächsischen Nachbarschaft fündig geworden. Nach Informationen von ‚Liga-Zwei.de‘ interessiert sich die Eintracht sehr für Iba May, defensiver Mittelfeldspieler in der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg.

Noch besitzt der 22-jährige einen Vertrag bis 2021 in der Autostadt. Ob Braunschweig eine eigentlich fällige Ablöse bezahlen würde oder dem VfL ein Leihgeschäft schmackhaft machen will, ist offen. May schnupperte bereits bei den Wolfsburger Profis rein, saß in der zurückliegenden Bundesliga-Saison das eine oder andere Mal auf der Reservebank. Zum Einsatz kam er dort allerdings noch nicht.