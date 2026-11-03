Atlético - FC Bayern: Danks stellt die Offensive um

Im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund verpasste der FC Bayern nicht nur den Sieg, sondern verlor gleich mehrere Spieler durch Verletzungen. Gegen Atlético Madrid muss deshalb eine ersatzgeschwächte Mannschaft ran.

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Personell drückt beim FC Bayern aktuell in der Offensive der Schuh. Zu den verletzten Jamal Musiala (23) und Luis Díaz (29) gesellen sich seit dem 2:2 gegen Borussia Dortmund mittlerweile auch Serge Gnabry (31) und Ismael Saibari (25).

Viele Optionen bleiben Kompany-Vertreter Aaron Danks im Champions League-Spiel bei Atlético Madrid deshalb nicht. Immerhin: Michael Olise (24), der gegen den BVB ebenfalls verletzt ausgewechselt wurde, ist wieder fit und steht in der Startelf.

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In der Offensive schenkt Danks deshalb Harry Kane, Lennart Karl, Michael Olise (24) und Alphonso Davies (26) das Vertrauen. Im Tor steht der wieder genesene Manuel Neuer (40). Die Doppelsechs bilden Joshua Kimmich (31) und Tom Bischof (21).

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So spielt der FC Bayern