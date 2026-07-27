Das Tauziehen um Konstantinos Karetsas hat offenbar ein Ende gefunden. ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, dass Borussia Dortmund und der KRC Genk eine Übereinkunft getroffen haben. Die Verhandlungen über die Ablöse für den 18-jährigen Griechen wurden dem Bericht zufolge abgeschlossen.

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Karetsas wird zum neuen klubinternen Rekordverkauf. Den hat bislang der Ex-Kölner Tolu Arokodare inne, den Genk im vergangenen Sommer für 26 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers verkauft hat. Für Karetsas fließt laut Sacha Tavolieri nun ein Paket von 33 Millionen Euro, was ihm auch zu einem der teuersten BVB-Transfers aller Zeiten macht. Außerdem wird Genk an einem möglichen Weiterverkauf beteiligt.

Sportdirektor Ole Book reiste nach Genk, um mit seinem Konterpart Dimitri de Condé zu verhandeln. Offensichtlich mit Erfolg. Bis zuletzt zeigte auf der AC Mailand Interesse an Karetsas, der offensive Mittelfeldspieler wird nun aber einen Fünfjahresvertrag bei der Borussia unterschreiben und bald schon in der Bundesliga auflaufen.