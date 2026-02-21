Leipzig kommt bei Barça-Neuzugang zu spät
RB Leipzig hat sich über die Jahre zu einem der begehrtesten Ziele für vielversprechende Talente entwickelt. Im Rennen um einen englischen Flügelstürmer mussten die Sachsen aber dem FC Barcelona den Vortritt lassen.
Ein verheißungsvolles Talent ist RB Leipzig durch die Lappen gegangen. Laut Fabrizio Romano versuchte der Bundesligist in den vergangenen Wochen akribisch, Offensivtalent Ajay Tavares von Norwich City zu verpflichten. Der FC Barcelona hatte den Deal mit dem 16-Jährigen allerdings schon samt Einigung eingefädelt.
Am gestrigen Freitagabend sickerte durch, dass der Transfer des englischen U17-Nationalspielers zu den Blaugrana unmittelbar bevorsteht. Am Sonntag soll Tavares nach Katalonien fliegen, um den Medizincheck zu absolvieren. Zunächst ist der Flügelstürmer für die zweite Mannschaft eingeplant.
Neben den Leipzigern sollen sich weitere europäische Klubs, darunter auch aus Deutschland, beim Youngster einen Korb abgeholt haben. Tavares wollte Romano zufolge nur zu Barça wechseln.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden