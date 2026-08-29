Einigung: Neuer Amoura-Klub steht fest

Der Wechsel von Mohamed Amoura (26) zum OGC Nizza steht kurz vor dem Abschluss. Nach FT-Informationen hat sich der Angreifer des VfL Wolfsburg für den Transfer zu den Südfranzosen entschieden, zwischen den Wölfen und Nizza wurde eine vollständige Einigung über ein Leihgeschäft erzielt.

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Der 47-fache algerische Nationalspieler wird am morgigen Sonntag an die Côte d’Azur fliegen, um den Deal abzuschließen. Die Vertragsunterzeichnung ist für Montag geplant.

Trotz der Avancen mehrerer Klubs entschied sich Amoura für Nizza. Unter anderem Olympique Lyon, Udinese Calcio und Al Sadd zeigten Interesse, auch Olympique Marseille und der FC Schalke 04 wurden zuletzt mit dem Rechtsfuß in Verbindung gebracht.