Menü Suche
Kommentar
FT-Info 2. Bundesliga

Einigung: Neuer Amoura-Klub steht fest

Mohamed Amoura bricht seine Zelte beim VfL Wolfsburg ab. Die Einigung mit einem neuen Klub ist erfolgt.

von Fabian Ley - Quelle: FT-Info
1 min.
Mohamed Amoura hat es einfach drauf @Maxppp

Der Wechsel von Mohamed Amoura (26) zum OGC Nizza steht kurz vor dem Abschluss. Nach FT-Informationen hat sich der Angreifer des VfL Wolfsburg für den Transfer zu den Südfranzosen entschieden, zwischen den Wölfen und Nizza wurde eine vollständige Einigung über ein Leihgeschäft erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 47-fache algerische Nationalspieler wird am morgigen Sonntag an die Côte d’Azur fliegen, um den Deal abzuschließen. Die Vertragsunterzeichnung ist für Montag geplant.

Trotz der Avancen mehrerer Klubs entschied sich Amoura für Nizza. Unter anderem Olympique Lyon, Udinese Calcio und Al Sadd zeigten Interesse, auch Olympique Marseille und der FC Schalke 04 wurden zuletzt mit dem Rechtsfuß in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Ligue 1
Wolfsburg
Nizza
Mohamed Amoura

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Nizza Logo OGC Nizza
Mohamed Amoura Mohamed Amoura
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert