Ex-Liverpooler Clyne vor neuer Aufgabe

Nathaniel Clyne hat offenbar einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird der englische Rechtsverteidiger, bis Sommer beim FC Liverpool unter Vertrag, in Kürze ein Arbeitspapier bei Premier League-Vertreter Crystal Palace unterschreiben. Die Zusammenarbeit soll vorerst aber nur bis Ende Januar laufen.

Der Grund für die kurze Vertragslaufzeit: Clynes Fitness und Belastbarkeit liegen nach monatelanger Vereinslosigkeit und großen Verletzungsproblemen in den vergangenen Jahren weitgehend im Dunkeln. Dass der 29-jährige Londoner aber fußballerische Qualität mitbringt, bezeugen seine 14 Länderspie. In der vergangenen Rückrunde war Clyne vom FC Liverpool an den AFC Bournemouth ausgeliehen (15 Einsätze).