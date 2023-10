Dortmunds neuer Bellingham | Der Ferminator & der Clásico

Mit dem Ferminator zum Clásico

Sowohl Real Madrid (2:1 gegen Braga) als auch der FC Barcelona (2:1 gegen Donetsk) haben ihre Hausaufgaben in der Champions League erledigt. In der spanischen Presselandschaft ist das aber eher eine Randnotiz: Der Clásico wirft seine Schatten voraus. „Bereit für den Clásico“, titeln deshalb sowohl die in Madrid ansässige ‚as‘ als auch die in Barcelona beheimatete ‚Sport‘. Am kommenden Samstag empfängt Barça die Königlichen zum Spitzenduell. Nur ein Punkt trennt beide Teams in der Tabelle.

Einzig die katalanische ‚Mundo Deportivo‘ konzentriert sich auf das zurückliegende Champions League-Spiel – wohl auch, weil den Redakteuren eine ganz besondere Überschrift eingefallen ist. „Ferminator“, prangt es auf dem Titelblatt in Anlehnung an Barça gestrigen Siegtorschützen Fermín López, der an beiden Toren direkt beteiligt war. Der „MVP“ für die Sportzeitung.

„Dortmunds neuer Bellingham“

Apropos MVP. Diese Ehrung hat bei Borussia Dortmund am gestrigen Mittwoch unter anderem Felix Nmecha verdient. Der Mittelfeldspieler erzielte beim 1:0-Sieg über Newcastle United das goldene Tor und ziert einen Tag später die Deckblätter einiger englischer Zeitungen. „Kopfschmerzen“, hat der 23-Jährige laut dem ‚Daily Mirror‘ Magpies-Coach Eddie Howe bereitet. „Bedrückte Toons (Eigenname der Einwohner von Newcastle, Anm. d. Red.)“, schreibt der ‚Daily Star‘.

Sogar in Spanien sorgt Nmecha für Schlagzeilen. Die madrilenische ‚as‘ lässt sich zu einem großen Vergleich hinreißen: „Dortmunds neuer Bellingham krönt sich in Newcastle.“ Die Champions League ist dann eben doch die größte Bühne.