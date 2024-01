Brasilien-Wunderkind Messinho: Chelsea prescht vor

Endrick (17/Real Madrid), Vitor Roque (18/FC Barcelona), die Liste der brasilianischen Wunderkinder, die den Sprung nach Europa wagen, könnte bald mit Estevão Willian einen weiteren Namen hinzubekommen. Der 16-jährige Flügelspieler von Palmeiras hat zwar erst eine einzges Profispiel in seiner Vita stehen, doch dessen Spitzname Messinho lässt bereits auf das Potenzial des Teenagers schließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der U17-WM Ende 2023 machte Estêvão erstmals international auf sich aufmerksam. Für Brasilien spielte der Flügelspieler ein starkes Turnier und sammelte in fünf Spielen mit drei Treffern und zwei Assists ordentlich viele Scorerpunkte. Für Brasiliens neuem Meister Palmeiras debütierte er im Dezember am letzten Spieltag für die Profis. Mit seiner Volljährigkeit im Jahr 2025 soll der Youngster dann in Europa bei einem der Spitzenklubs aufschlagen.

Lese-Tipp

Paris & Co. im Nachsehen: Holt United begehrten Scalvini?

Chelsea macht Ernst

Der FC Chelsea ist gewillt, im Poker um den Flügelspieler einen Gang höher zu schalten. Laut der ‚Daily Mail‘ befindet sich Chelsea weiter in den Verhandlungen mit dem Estêvão-Lager. Die spanische ‚Sport‘ spricht dagegen sogar davon, dass die Blues bereit sind, die im bis 2026 gültigen Vertrag verankerte Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro zu ziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Offensivjuwel selbst träumt von einem Wechsel zu seinem Lieblingsklub FC Barcelona. Die Katalanen stehen ebenso auf der Liste der Interessenten wie Real Madrid, Paris Saint Germain, Manchester City und Manchester United. Der Poker um das Estêvão könnte also noch ein paar Runden andauern.