Grosso nach Katastrophenstart in Gefahr

Fabio Grossos Trainerstuhl beim AC Florenz hat erste Risse bekommen. Nach FT-Informationen haben sich die Vereinsbosse getroffen, um über den miserablen Saisonstart zu sprechen. Auch die Trainerpersonalie stand dabei zur Debatte.

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Kandidaten bei der Fiorentina sind nach FT-Infos Raffaele Palladino sowie Igor Tudor. Angesichts von null Punkten und 1:9 Toren hat Grosso nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt kaum Argumente auf seiner Seite. Zur Einordnung: Stolze 150 Millionen Euro investierte Florenz im Sommer in Neuzugänge, die Ambitionen sind dementsprechend groß.