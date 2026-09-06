Menü Suche
Kommentar
FT-Info Serie A

Grosso nach Katastrophenstart in Gefahr

von Tobias Feldhoff - Quelle: FT-Info
Fabio Grosso rauft sich die Haare @Maxppp

Fabio Grossos Trainerstuhl beim AC Florenz hat erste Risse bekommen. Nach FT-Informationen haben sich die Vereinsbosse getroffen, um über den miserablen Saisonstart zu sprechen. Auch die Trainerpersonalie stand dabei zur Debatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kandidaten bei der Fiorentina sind nach FT-Infos Raffaele Palladino sowie Igor Tudor. Angesichts von null Punkten und 1:9 Toren hat Grosso nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt kaum Argumente auf seiner Seite. Zur Einordnung: Stolze 150 Millionen Euro investierte Florenz im Sommer in Neuzugänge, die Ambitionen sind dementsprechend groß.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Florenz
Fabio Grosso

Weitere Infos

Serie A Serie A
Florenz Logo AC Florenz
Fabio Grosso Fabio Grosso
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert