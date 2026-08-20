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Bundesliga

VfB Stuttgart: Doppel-Angebot von Galatasaray

Beim VfB Stuttgart war man auf der Zugangsseite in diesem Sommer schon ziemlich aktiv. Gelingen nun noch lukrative Verkäufe?

von Lukas Hörster - Quelle: FT-Info
1 min.
Deniz Undav, Ermedin Demirovic und Bilal El Khannouss @Maxppp

Am gestrigen Mittwochabend berichtete ‚Sky‘, dass Galatasaray ein Angebot über 15 Millionen Euro für Mittelstürmer Ermedin Demirovic (28) beim VfB Stuttgart eingereicht hat. Die Ablöse war dem VfB zu gering.

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Mittlerweile brachte FT in Erfahrung: Der türkische Meister bot noch für einen weiteren Stuttgarter: Bilal El Khannouss. Der 22-jährige Offensivkünstler will nach einer starken Hin- aber schwächen Rückrunde eigentlich wieder voll angreifen beim VfB. Kommt jedoch ein Traumangebot, ist ein Abschied möglich. Der Aufsichtsrat des VfB fordert Transfereinnahmen im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Als Preisschild für El Khannouss rief der VfB in der Vergangenheit stolze 65 Millionen auf. Die Gala-Offerte liegt weit darunter. El Khannouss steht noch bis 2030 am Wasen unter Vertrag. Erst in diesem Sommer wurde er nach seiner Leihe für 15 Millionen Euro fest von Leicester City verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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