VfB Stuttgart: Doppel-Angebot von Galatasaray

Am gestrigen Mittwochabend berichtete ‚Sky‘, dass Galatasaray ein Angebot über 15 Millionen Euro für Mittelstürmer Ermedin Demirovic (28) beim VfB Stuttgart eingereicht hat. Die Ablöse war dem VfB zu gering.

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Mittlerweile brachte FT in Erfahrung: Der türkische Meister bot noch für einen weiteren Stuttgarter: Bilal El Khannouss. Der 22-jährige Offensivkünstler will nach einer starken Hin- aber schwächen Rückrunde eigentlich wieder voll angreifen beim VfB. Kommt jedoch ein Traumangebot, ist ein Abschied möglich. Der Aufsichtsrat des VfB fordert Transfereinnahmen im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Als Preisschild für El Khannouss rief der VfB in der Vergangenheit stolze 65 Millionen auf. Die Gala-Offerte liegt weit darunter. El Khannouss steht noch bis 2030 am Wasen unter Vertrag. Erst in diesem Sommer wurde er nach seiner Leihe für 15 Millionen Euro fest von Leicester City verpflichtet.