SCP: Baumgart darf weitermachen

Der SC Paderborn hält trotz der vierten Niederlage in Serie an Trainer Steffen Baumgart fest. „Wir werden auf keinen Fall reagieren, das weiß ich ganz sicher“, sagte Sportchef Martin Przondziono in der Halbzeitpause gegen den 1. FC Köln bei ‚DAZN‘. Mit 1:2 unterlagen die Ostwestfalen am gestrigen Freitag vor heimischer Kulisse den Geißböcken.

Paderborn ist Tabellenletzter, der Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt vier Punkte. Przondziono stellte klar, dass Baumgart weiterhin das Vertrauen des Vereins genießt: „Das Brett, auf dem er gehen darf, ist ziemlich dick. Das werde ich auch nicht durchsägen.“