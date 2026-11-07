Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

„Nicht gut“: Erste Prognose bei Neuer

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Manuel Neuer ist fokussiert @Maxppp

Der FC Bayern sorgt sich um Kapitän Manuel Neuer (40), der beim 2:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 kurz vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. „Er hat wieder was in seinem Fuß gespürt. Heute Abend muss er Tests absolvieren, ehe wir eine Diagnose haben. Momentan wissen wir nichts. Es war offensichtlich nicht gut“, ordnete Übergangstrainer Aaron Danks im Interview mit ‚Sky‘ ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neuer war erst unter der Woche von einer Sehnenreizung im Fuß zurückgekehrt. Nun deutet vieles darauf hin, dass der 40-jährige Keeper erneut pausieren muss. „Es sah auch nicht so aus, als könnte er nach einer Woche wieder trainieren. Manu gibt den Schmerz eh nie zu - und wenn er mal rausgeht, dann ist es leider wahrscheinlich etwas Ernsthaftes“, äußerte sich Teamkollege Joshua Kimmich (31).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Manuel Neuer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Manuel Neuer Manuel Neuer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert