„Nicht gut“: Erste Prognose bei Neuer

Der FC Bayern sorgt sich um Kapitän Manuel Neuer (40), der beim 2:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 kurz vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. „Er hat wieder was in seinem Fuß gespürt. Heute Abend muss er Tests absolvieren, ehe wir eine Diagnose haben. Momentan wissen wir nichts. Es war offensichtlich nicht gut“, ordnete Übergangstrainer Aaron Danks im Interview mit ‚Sky‘ ein.

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Neuer war erst unter der Woche von einer Sehnenreizung im Fuß zurückgekehrt. Nun deutet vieles darauf hin, dass der 40-jährige Keeper erneut pausieren muss. „Es sah auch nicht so aus, als könnte er nach einer Woche wieder trainieren. Manu gibt den Schmerz eh nie zu - und wenn er mal rausgeht, dann ist es leider wahrscheinlich etwas Ernsthaftes“, äußerte sich Teamkollege Joshua Kimmich (31).