Die drei spannendsten Schnäppchen der Bundesliga

Platz 3: Ransford Königsdörffer (24)

Der Aufstiegsheld braucht eine Weile, um sich in der Bundesliga zu akklimatisieren. Jetzt scheint der Knoten geplatzt: Königsdörffer erzielte drei Tore in den vergangenen beiden Spielen. Etabliert er sich bis Saisonende noch weiter, ist er ein hochspannendes Stürmer-Schnäppchen. Im Winter war der FC Middlesbrough interessiert, im Sommer platzte ein Sechs-Millionen-Transfer zu OGC Nizza beim Medizincheck.

Platz 2: Eric Martel (23)

Lange zierte sich der Defensiv-Allrounder, seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag beim 1. FC Köln zu setzen. Plötzlich ließ dann der FC durchsickern, dass man womöglich gar nicht mehr mit Martel plane – nun stehen in der neuen Woche Gespräche an. Viele andere Bundesligisten sollten gespannt sein, denn Martels Mentalität, Flexibilität und Abräumer-Qualitäten könnten einigen von ihnen helfen.

Platz 1: Ozan Kabak (25)

Der Innenverteidiger der TSG Hoffenheim galt mal als eines der vielversprechendsten Talente auf seiner Position. Nach einigen falschen Karriereentscheidungen und einem langwierigen Kreuzbandriss ist der Türke mittlerweile wieder auf hohem Niveau angekommen. Mit dem richtigen Trainer an seiner Seite kann der torgefährliche Kabak in seiner Karriere nach wie vor weit kommen.