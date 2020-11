Gabi gibt Karriereende bekannt

Im Alter von 37 Jahren hängt Gabi seine Fußballschuhe an den Nagel. Der ehemalige Kapitän von Atlético Madrid teilte diese Entscheidung via Instagram mit. „Ich möchte mich bei allen Personen bedanken, die diesen Weg mit mir gegangen sind – vor allem bei meinen Mitspielern, Trainern, Mitarbeitern und allen Mannschaften. Und natürlich bei meiner Familie und meinen Freunden, denn sie haben mich in schwierigen Momenten nie im Stich gelassen“, so Gabis Abschiedsworte.

Zuletzt stand der Routinier für den Al-Sadd SC auf dem Rasen. Seine erfolgreichste Zeit hatte der zentrale Mittelfeldspieler bei Atlético Madrid. Mit den Rojiblancos gewann Gabi einmal die spanische Meisterschaft und zweimal die Europa League. Insgesamt lief er 413 Mal für Atletí auf.