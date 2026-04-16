Arbeloa bei Real vor dem Aus: Drei mögliche Nachfolger

Nachdem jeder Spieler und auch Trainer Álvaro Arbeloa an den Mikrofonen diverser Medien einmal zu Protokoll gegeben hatte, wie unfair doch die Schiedsrichter-Entscheidungen bei der 3:4-Niederlage gegen den FC Bayern gewesen waren, ging der Blick zumindest beim Trainer schon in die Zukunft. Denn was diese für den 43-Jährigen bringt, ist noch vollkommen offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es ist die Entscheidung des Vereins, und ich bin ein treuer Fan. Ich will nur, dass Real Madrid gewinnt. Egal, wer das Sagen hat. Ich werde jede Entscheidung verstehen, die der Verein jetzt trifft“, so Arbeloa unmittelbar nach dem schmerzhaften Ausscheiden aus der Königsklasse, dem einzigen Wettbewerb, der die Saison der Madrilenen noch hätte retten können.

Am Saisonende ist Schluss

Stattdessen droht jetzt eine titellose Saison, die auf dem Trainerposten wohl zu einem Neuanfang führt. Wirklich überzeugt war man bei den Königlichen ohnehin nicht von Arbeloa. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, geht man im Klub derzeit davon aus, dass sich die Wege am Ende der Saison trennen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit bleibt genug Zeit, um den geeigneten Nachfolger zu finden. Das Sportportal bringt in Didier Deschamps, Zinédine Zidane und Mauricio Pochettino gleich drei Kandidaten ins Spiel. Eine entscheidende Rolle für die Verfügbarkeit spielt die im Sommer anstehende Weltmeisterschaft.

Deschamps kommt auf den Markt

Denn nach dieser ist für Deschamps als Nationaltrainer Frankreichs Schluss, der 57-Jährige kommt also auf den Markt. Übernehmen soll die Équipe Tricolore ausgerechnet Zidane, der dann für ein Comeback bei Real nicht verfügbar wäre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pochettinos Vertrag mit dem US-amerikanischen Verband endet nach der WM, eine Verlängerung ist aktuell nicht ausgeschlossen. Doch Real-Präsident Florentino Pérez ist ein großer Fan des Argentiniers, weshalb Pochettino laut ‚The Athletic‘ als ernsthafter Kandidat in Madrid in Erwägung gezogen wird.

Keine Chance bei Klopp

Wer Arbeloa beerbt, ist somit noch offen. Dass das Kapitel mit dem 43-Jährigen endet, scheint aber unausweichlich. Der ehemalige Rechtsverteidiger hat während der Saison von Xabi Alonso übernommen, konnte dem Team seinen Stempel aber nie wirklich aufdrücken. Im Sommer soll sich ein neuer Kandidat versuchen. Übrigens: Die Spur zu Jürgen Klopp, der immer wieder mit den Königlichen in Verbindung gebracht wird, ist nach aktuellem Stand kalt.