Firmino, der „fliegende Held“ | CR7, der „Verräter“

Firmino, der späte Held

„Der fliegende Roberto Firmino bringt Liverpool zurück zum Gipfel und lässt José Mourinho fassungslos zurück“, beschreibt der ‚Telegraph‘ ziemlich passend den Ablauf der Partie Liverpool gegen Tottenham. Gefeiert wird von den Medien heute vor allem ein Mann: Roberto Firmino, der mit einem Kopfball in der 90. Minute für den späten K.o. der Spurs und Jubelstürme bei den Reds sorgte. Der ‚Daily Star‘ und der ‚Daily Mirror‘ fassen Firminos Leistung schlicht als „schillernd“ zusammen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Benzema stärker als CR7?

3:1, so lautete der Entstand in der Partie Real Madrid gegen Athletic Bilbao am Dienstagabend. Der alles überstrahlende Mann war wieder einmal Karim Benzema, der Real mit seinem Doppelpack den Sieg bescherte. Der 32-jährige Franzose befindet sich aktuell in bestechender Form und sichert seinem Team immer wieder wichtige Punkte. Grund genug für die ‚as‘, den momentanen Goalgetter mit einem ehemaligen Fixstern in der Offensive des weißen Balletts zu vergleichen: Cristiano Ronaldo. Laut Statistik hat Benzema seit Zinedine Zidanes zweiter Amtszeit als Trainer stolze 29 Prozent der Real-Tore erzielt. Damit kommt der Franzose tatsächlich auf einen besseren Schnitt als Ronaldo, der in Zizous erster Amtszeit „nur“ 28 Prozent der Tore seiner Mannschaft markierte. Ist Benzema also tatsächlich wichtiger für Real als CR7?

Ronaldo, der „Verräter“

CR7 macht heute auch in Italien keine positiven Schlagzeilen. „Eine schwarze Nacht für Cristiano Ronaldo“, schreibt der ‚Corriere dello Sport‘ in seiner heutigen Ausgabe. Was war passiert? 1:1 lautete der Spielstand zwischen Juventus Turin und Atalanta Bergamo, als Ronaldo zum Elfmeterpunkt trat und das Spiel zu Juves Gunsten hätte entscheiden können. Doch der Superstar fand seinen Meister in Schlussmann Pierluigi Gollini. Das Spiel endete Unentschieden. Grund genug für die ‚Gazzetta dello Sport‘ das vernichtende Urteil zu fällen, dass Ronaldo „Juve verraten“ habe.