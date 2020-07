Leipzigs Abwehrtalent Jäkel nach Belgien

RB Leipzig verleiht Frederik Jäkel zum KV Oostende. Wie die Sachsen offiziell vermelden, soll der 19-jährige Innenverteidiger in Belgien zwei Jahre Profi-Luft schnuppern und 2022 als Option für die erste Mannschaft zurückkehren.

Jäkel war zuletzt Stammspieler in der Abwehrzentrale der Leipziger U19, bestritt zwölf Partien in der A-Junioren-Bundesliga sowie deren fünf in der Youth League. Auf einen Einsatz bei den RB-Profis wartet der 1,93-Mann noch.