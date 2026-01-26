Traum-Angebot für Naderi

Hansa Rostock hat ein Mega-Angebot für Ryan Naderi erreicht. Laut ‚Sky‘ bieten die Rangers aus Glasgow drei Millionen Euro für den Stürmer. Die Gespräche laufen, Naderi selbst will den Wechsel wahrnehmen.

Der 22-Jährige sorgt in der 3. Liga in der laufenden Spielzeit für Aufsehen. In 17 Spielen traf er bereits achtmal und legte fünf weitere Treffer auf. Auch der 1. FSV Mainz sowie der SC Paderborn sollen Interesse haben.