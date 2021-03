DFB legt Bedingung für Löw-Nachfolge fest

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den im Sommer vakanten Posten des Bundestrainers hat sich der DFB offenbar eine wichtige Rahmenbedingung festgelegt. Laut der ‚Bild‘ will der Fußballverband nicht aktiv auf einen Trainer zugehen, der noch über den Sommer hinaus bei einem Klub unter Vertrag steht.

Einen möglichen Vorwurf zum Vertragsbruch will der DFB so umschiffen. Anders sieht es jedoch aus, sollte ein Kandidat aus eigenem Antrieb heraus Kontakt aufnehmen. Ist der jeweilige Klub damit einverstanden und legt seinem Trainer keine Steine in den Weg, wäre man beim DFB bereit, die Verhandlungen aufzunehmen. Gehandelt wird unter anderem Joachim Löws Ex-Assistent Hansi Flick.