Spurs: Kane zurück im Spieltagskader

Der wechselwillige Harry Kane steht nach seiner Rückkehr in den Trainingsbetrieb nun auch erstmals in dieser Saison im Spieltagskader von Tottenham Hotspur. Die Londoner treffen am heutigen Sonntag (15 Uhr) auf die Wolverhampton Wanderers, Kane sitzt zunächst auf der Bank.

Der 28-jährige Stürmer würde in diesem Transferfenster gerne noch zu Manchester City wechseln. Die Skyblues planen laut einem Bericht des ‚Independent‘, ihr Angebot auf 175 Millionen Euro zu erhöhen. Tottenham zeigt bislang keinerlei Bereitschaft, Kane zu verkaufen.