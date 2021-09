Vorfreude auf Haaland | Ehrung für Ribéry

Der Haaland-Countdown läuft

Die spanische Presse kann sich nach dem Ende des Sommertransferfensters endlich voll und ganz ihrem Lieblingsthema Erling Haaland und Real Madrid widmen. Schließlich könnte der Norweger nach dem Wechselverbot aus dem Sommer schon im Winter bei den Königlichen landen. Dies schreibt zumindest die Barça-nahe ‚Sport‘. „Haaland im Januar“, titelt die Tageszeitung mit Verweis auf einen Bericht von ‚OK Diario‘. Demnach könnte Real im Winter die Muskeln spielen lassen, um den Norweger der Konkurrenz wegzuschnappen. Bis es soweit ist, werden erwartungsgemäß noch zahlreiche Schlagzeilen aus Spanien das Thema weiter anheizen.

Löwenjunge Bellingham

Am morgigen Mittwoch trifft Englands Nationalmannschaft auf Polen, dabei richtet sich die Berichterstattung auf der Insel nicht auf den Gegner, sondern den Jüngsten der Three Lions: Jude Bellingham. „Er kann ein Star der WM werden“, hatte Kapitän Jordan Henderson zu Protokoll gegeben. Beim 4:0-Sieg über Andorra am Wochenende war Bellingham einer der wenigen Lichtblicke in einer spielerisch armen ersten Halbzeit. Auch der ‚Daily Mirror‘ sieht den 18-jährigen BVB-Profi schon jetzt als „großen Star für England“. Die ‚Daily Mail‘ rechnet vor, wie viele Spiele der Teenager noch braucht, um Wayne Rooney als Rekordhalter für den jüngsten Spieler mit mindestens zehn Länderspielen abzulösen.

König Franck ist wieder da

Franck Ribéry fand am gestrigen Dienstag nach zwei Monaten Vereinslosigkeit einen neuen Klub. Der 38-jährige Franzose unterschrieb für beim Serie A-Aufsteiger US Salernitana und eroberte die Herzen der Fans im Sturm. „Ribéry ist bereits der König von Salerno“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘. Auch die ‚Gazzetta dello Sport‘ kann den Transfer des ehemaligen Bayern-Profis kaum fassen: „Ribéry ist tatsächlich hier.“ Empfangen wurde der Altstar im Stadion von Salernitana von rund 7.000 Tifosi. „Ich möchte wie Ibrahimovic beim AC Mailand sein“, sagte Ribéry bei seiner Vorstellung.