Eintracht verpflichtet Koch

Eintracht Frankfurt hat das Rennen um Robin Koch gewonnen. Der 26-jährige Innenverteidiger, nach dem unter anderem auch Bayer Leverkusen die Fühler ausgestreckt hatte, kommt von Premier League-Absteiger Leeds United zunächst für eine Saison per Leihe an den Main.

Nach England war Koch vor knapp drei Jahren für 13 Millionen Euro vom SC Freiburg gewechselt. Für Leeds bestritt der achtfache deutsche Nationalspieler, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, 77 Pflichtspiele.

„Ich freue mich wirklich sehr, Teil von Eintracht Frankfurt zu werden. Der Klub zählt zu den renommiertesten Vereinen in der Bundesliga und war in den letzten Jahren auch in Europa ein Aushängeschild des deutschen Fußballs“, erklärt Koch.

Sportchef Markus Krösche fügt an: „Robin ist ein Typ, der auf und neben dem Platz vorangeht und Verantwortung übernimmt. Mit fast 27 Jahren ist er im perfekten Fußballeralter, zudem bringt er wertvolle Erfahrungen aus der Bundesliga und der Premier League mit, die er in unser Team einbringen wird.“