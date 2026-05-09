Sechs heiße Stürmer-Gerüchte beim FC Bayern

Dass der FC Bayern die Kaufoption bei Leihspieler Nicolas Jackson nicht ziehen wird, hat Sportvorstand Max Eberl schon bestätigt. Sobald der 24-jährige Senegalese zum FC Chelsea zurückgekehrt ist, benötigen die Münchner einen Ersatz. Ein neuer Profi soll in Zukunft dafür sorgen, dass die Stammkräfte in Bayerns Offensivreihen ihre Verschnaufpausen erhalten.

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Anthony Gordon

Die heißeste Spur führt wohl nach Newcastle upon Tyne. An Anthony Gordon (25) von Newcastle United haben die Bayern Berichten zufolge sehr starkes Interesse. Inzwischen gibt es auch Kontakt zwischen den Klubs. Die Ablöseforderung der Magpies in Höhe von 90 Millionen Euro wäre dem Rekordmeister aber zu hoch. Gordon selbst könnte sich einen Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt angeblich sehr gut vorstellen.

William Osula

Auch Gordons Teamkollege William Osula steht bei den Bayern offenbar auf dem Zettel. Der 22-jährige Däne kommt mit 1,91 Meter Körpergröße und viel Tempo. Attribute, die dem Kader von Trainer Vincent Kompany sicherlich gut zu Gesicht stehen würden. Bisher wurde aber nur über ein loses Interesse berichtet. Andere Vereine sind da schon einen Schritt weiter. Die Kosten für einen Transfer würden sich wohl auf 46 Millionen Euro belaufen.

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Charles De Keteleare

Transferjournalist Sacha Tavolieri ließ am Freitag die Bombe platzen: Charles De Keteleare (25) sagt den Bayern zu. In den kommenden Wochen soll es zum Austausch zwischen den Chefs vom FCB und den Verantwortlichen von Atalanta Bergamo kommen. De Keteleare ist ohne Ausstiegsklausel noch bis 2028 gebunden – und Atalanta gilt als harter Verhandlungspartner.

Bradley Barcola

Der Flirt zwischen Bradley Barcola und dem Münchner Starensemble ist nicht erst vor wenigen Tagen entfacht. In der Vergangenheit gab es schonmal Gerüchte über einen möglichen Transfer. Der 23-Jährige würde aber nur die Freigabe von Paris St. Germain erhalten, wenn ein Verein um die 90 Millionen Euro auf den Tisch legt. Ähnlich wie bei Gordon. Das ist den Bayern aber zu teuer.

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Welcher Offensivspieler würde den Kader des FC Bayern ideal verstärken? Anthony Gordon (Newcastle United) William Osula (Newcastle United) Charles De Keteleare (Atalanta Bergamo) Mika Godts (Ajax Amsterdam) Dusan Vlahovic (Juventus Turin) Bradley Barcola (Paris St. Germain) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Dusan Vlahovic

Der Name von Dusan Vlahovic ist seit Jahren schon im Dunstkreis des Edelklubs aus München zu vernehmen. Nur logisch, dass der 26-jährige Serbe auch in diesem Sommer wieder als mögliche Neuverpflichtung gehandelt wird. Vlahovics Vertrag läuft aus, der Nationalspieler dürfte ablösefrei wechseln. In Italien wird berichtet, dass er mit der Verlängerung bei Juventus Turin zögert, da er sich Hoffnung auf ein Angebot der Bayern macht.

Mika Godts

29 Scorerpunkte aus 30 Ligaspielen für Ajax Amsterdam sprechen eine deutliche Sprache. Mika Godts ist der Durchbruch nachhaltig gelungen und sofort steht der Flügelstürmer im Fokus der europäischen Topklubs. Dazu gehört laut ‚Bild‘ auch der FC Bayern. Allerdings gehört der 20-jährige Shootingstar nur zum erweiterten Kreis der Kandidaten. Oben auf der Wunschliste stehen Gordon und Co.