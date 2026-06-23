Menü Suche
Kommentar 5
Weltmeisterschaft

Völler macht Nagelsmann-Ansage

von Martin Schmitz - Quelle: Magenta TV
1 min.
Julian Nagelsmann (l.) und Rudi Völler be8m Training der deutschen Nationalmannschaft @Maxppp

DFB-Sportdirektor Rudi Völler geht fest davon aus, dass Julian Nagelsmann seinen bis zur EM 2028 befristeten Vertrag als Nationaltrainer erfüllen wird. „Da wird er noch dabei sein. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre bis zur Europameisterschaft“, so Völler im Interview mit ‚Magenta TV‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die zuletzt stärker werdende Kritik an den Entscheidungen und öffentlichen Erklärungen des Bundestrainers bereite Völler keine Sorgen: „Ich kann es immer nur wiederholen, er ist einfach die Idealbesetzung auf dieser Position.“ Seit seinem Dienstantritt als Nachfolger von Hansi Flick im Jahr 2023 habe Nagelsmann „sich entwickelt“, zudem sei der 38-Jährige „ein total ehrlicher Mensch und außergewöhnlicher Trainer“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Deutschland
Julian Nagelsmann

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Deutschland Flag Deutschland
Julian Nagelsmann Julian Nagelsmann
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert