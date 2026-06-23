Völler macht Nagelsmann-Ansage

DFB-Sportdirektor Rudi Völler geht fest davon aus, dass Julian Nagelsmann seinen bis zur EM 2028 befristeten Vertrag als Nationaltrainer erfüllen wird. „Da wird er noch dabei sein. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre bis zur Europameisterschaft“, so Völler im Interview mit ‚Magenta TV‘.

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Die zuletzt stärker werdende Kritik an den Entscheidungen und öffentlichen Erklärungen des Bundestrainers bereite Völler keine Sorgen: „Ich kann es immer nur wiederholen, er ist einfach die Idealbesetzung auf dieser Position.“ Seit seinem Dienstantritt als Nachfolger von Hansi Flick im Jahr 2023 habe Nagelsmann „sich entwickelt“, zudem sei der 38-Jährige „ein total ehrlicher Mensch und außergewöhnlicher Trainer“.