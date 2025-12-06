Spannender Ausweg für Chelsea-Reservist?

Der französische Topklub Olympique Lyon bemüht sich um den aussortierten Axel Disasi. Wie ‚L’Équipe‘ berichtet, steht der französische Traditionsklub mit dem FC Chelsea in Kontakt, um den Verteidiger bis zum Saisonende auszuleihen. Der 27-Jährige durfte in dieser Spielzeit lediglich für die U21 der Londoner auflaufen.

Der Vertrag von Disasi bei den Blues läuft noch bis 2029, doch der aktuelle Tabellenvierte der Premier League hat kein Interesse mehr an den Diensten des Abwehrspielers. Der Franzose, der bereits in der vergangenen Rückrunde an Aston Villa verliehen wurde, könnte Lyon nun aus der Notlage helfen. Denn die Innenverteidigung der Franzosen ist wegen des Afrika-Cups dezimiert. Sowohl Ex-Mainzer Moussa Niakhaté (29) als auch Clinton Mata (33) reisen zum Turnier (21. Dezember bis 18. Januar).