Bundesliga-Klub ringt um Özcan

In der Rückrunde konnte Salih Özcan durchaus bei Borussia Dortmund seine Rolle erfüllen, kam nach dem Leihabbruch beim VfL Wolfsburg immerhin auf 14 Pflichtspiele. Eine Zukunft bei den Schwarz-Gelben hat er aber über den Sommer hinaus wohl nicht, auch wenn sein Vertrag noch bis 2026 läuft.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatten bereits vermehrt Klubs aus Istanbul ihr Interesse bekunden. Wie ‚Sky‘ jetzt berichtet, könnte es Özcan aber auch wieder zurück in seine Heimatstadt ziehen. Dem Pay TV-Sender zufolge kämpft der 1. FC Köln um den 27-Jährigen, der in Köln geboren wurde und am Geißbockheim seine Jugend verbrachte, ehe 2022 der Schritt nach Dortmund folgte.

Thomas Kessler soll regelmäßig mit dem zentralen Mittelfeldspieler in Kontakt stehen, konkrete Gespräche wegen eines Wechsels gibt es aber noch nicht. Özcan soll aktuell vier bis fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen, was für den FC nicht realisierbar wäre. Folglich müsste Özcan größere Abstriche für einen Wechsel machen.