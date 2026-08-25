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Bundesliga

Klub steht fest: Chávez verlässt die Bayern

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Felipe Chávez im Bayern-Trikot @Maxppp

Der FC Bayern hat den passenden Leiharbeitgeber für Felipe Chávez gefunden. Wie ‚Sky‘ berichtet, wechselt der 19-jährige Offensiv-Spieler für ein Jahr zum 1. FC Magdeburg, beide Klubs haben sich final geeinigt. Der Zweitligist sichert sich zudem eine Kaufoption.

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Der Medizincheck ist bereits für den morgigen Mittwoch terminiert. Bis zuletzt pokerte auch der portugiesische Erstligist Estrela Amadora sowie der SC Paderborn, der VfL Wolfsburg und Deportivo A Coruña um Chávez. Das Rennen machen nun aber die Magdeburger.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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