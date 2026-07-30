Jesper Lindströms bevorstehende Leihe von der SSC Neapel zum FC Schalke beinhaltet offenbar eine Kaufpflicht. Informationen der ‚WAZ‘ zufolge greift besagter Passus, sofern die Königsblauen die Klasse halten. Wie viel Ablöse dann für den 26-jährigen Offensivspieler von Deutschland nach Italien fließt, wird offengelassen.

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Lindström, der die vergangene Saison bei Absteiger VfL Wolfsburg verbrachte, hat dem Schalke-Gastspiel schon zugestimmt. Laut ‚Sky‘ verzichtet der Däne (18 Länderspiele) sogar auf einen Teil seines Gehalts, das er am Vesuv einstreicht. Zwischen den Vereinen bleiben lediglich Details zu klären. Derweil hat sich der Abgang von Anton Donkor (28) zum griechischen Erstligisten OFI Kreta laut der ‚WAZ‘ zerschlagen, weil der Außenbahnspieler zu lange mit einer Entscheidung zögerte.