Wichtiger St. Pauli-Deal ausgeplaudert?

Hat sich Andreas Bornemann heimlich langfristig an den FC St. Pauli gebunden? Im ‚Millerntalk‘, einem Podcast des ‚Hamburger Abendblatt‘, lässt der Sportchef angesprochen auf eine mögliche Verlängerung durchblicken: „Vielleicht ist das so, da seid ihr vielleicht besser informiert. Es ist für mich wirklich nicht so wichtig. Wir machen das nicht so, um euch zu ärgern.“

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Der 55-Jährige ist seit 2019 für die sportlichen Geschicke des Zweitligisten verantwortlich. Zuvor war er unter anderem für den SC Freiburg, Holstein Kiel und den 1. FC Nürnberg tätig.