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Mbappé-Gerücht: „Möglich, dass er Real Madrid verlässt“

Die neue Saison läuft für Real Madrid trotz der Rückkehr von José Mourinho noch nicht wie geplant. Denkt Kylian Mbappé deswegen über einen Abschied nach?

von Julian Jasch - Tom Steinmetzler - Quelle: RMC
1 min.
Mbappé im Real Madrid Trikot 26 27 @Maxppp

Denkt Top-Stürmer Kylian Mbappé (27) darüber nach, Real Madrid zu verlassen? Gegenüber ‚Cadena SER‘ lässt der ‚RMC‘-Journalist Daniel Riolo durchblicken: „Wenn Mbappé nicht die Mannschaft hat, die er will, ist es möglich, dass er Real Madrid im nächsten Sommer verlässt.“

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Seiner Meinung nach benehme sich Mbappé bereits abgangsbereit: „Es fühlt sich an, als wäre ihm alles egal, er scheint in seiner eigenen Welt zu sein. Er sorgt sich um das, was er bei Real Madrid hat, denn das Team ist nicht das, was er sich mit Mourinhos Ankunft vorgestellt hatte. Das Team ist dasselbe wie im vergangenen Jahr, mit denselben Problemen. Es gibt nichts Neues.“

Ein weiterer Grund für einen Abgang könnte laut Riolo die fehlende Unterstützung der Königlichen für den Gewinn des Ballon d’Or sein: „Es ist sehr gut möglich, dass ihm nicht gefallen hat, was Real Madrid getan hat. Denn er glaubt, dass die Tradition des Vereins immer darin besteht, seinen Spielern zu helfen, den Ballon d’Or zu gewinnen, und diesmal war das nicht so. In der Vergangenheit war Madrid meiner Meinung nach eher unterstützend gegenüber seinen Kandidaten. Und dieses Jahr schien es mir nicht mehr so.“

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Mbappé läuft seit 2024 für die Königlichen auf, sammelte seitdem 108 Scorerpunkte (94 Tore, 14 Vorlagen) in 111 Partien, konnte mit Real aber noch keinen großen Titel gewinnen. Auch trotz der Rückkehr von José Mourinho an die Seitenlinie läuft es noch nicht. Ob Mbappé deswegen tatsächlich über eine Luftveränderung nachdenkt, wird sich im Verlauf der kommenden Monate herausstellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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