Klares Indiz: Pochettino vor Unterschrift

Mauricio Pochettinos Wechsel zu Manchester United steht wohl kurz bevor. Der amerikanische Fußballverband hat die für heute angesetzte Pressekonferenz anlässlich des ‚Veterans Day‘ kurzfristig abgesagt. Der eigentliche Hintergrund könnte Pochettinos bevorstehender Wechsel zu den kriselnden Red Devils sein.

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Englische Medien berichteten zuletzt über ein bevorstehendes Engagement des Argentiniers als Nachfolger von Michael Carrick. Laut ‚The Athletic‘ ist Pochettino sogar bereit, einen Teil der Ablösesumme von rund neun Millionen Euro selbst zu übernehmen, um den Wechsel über die Bühne zu bringen.